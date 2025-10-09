Exposition d’artistes tunisiens et italiens à Tunis

L’exposition intitulée «Nouveaux langages dans les arts entre les deux rives», regroupant des œuvres d’artistes italiens et tunisiens, se tiendra du 16 octobre au 16 novembre 2025 dans les espaces du Centre culturel Santa Croce, dans la médina de Tunis.

L’exposition, organisée par Enzo Fiammetta, directeur du Musée des Trames Méditerranéennes, sous l’égide de l’Institut culturel italien de Tunis et la Fondation Orestiadi de Gibellina, présente une sélection d’artistes qui explorent, à travers leurs œuvres, les nouveaux langages de l’art contemporain.

Parmi les œuvres exposées, un groupe se distingue particulièrement : il s’agit de pièces réalisées dans les années 1980 par la Coopérative des céramiques de Gibellina, d’après les dessins de grands artistes ayant participé à la reconstruction de la ville détruite par un tremblement de terre : Carla Accardi, Pietro Consagra et Arnaldo Pomodoro.

Tous les artistes présentés ont été témoins du grand projet artistique qui a marqué la reconstruction de la ville de Gibellina. Certains d’entre eux, tels que Khaled Ben Slimane, Mohamed Messaoudi et Saida Dridi, célèbrent ici leur heureux retour à une collaboration avec les Orestiadi de Gibellina.

La Fondation Orestiadi, basée en Sicile, s’est depuis sa création engagée activement dans la valorisation des expressions artistiques des peuples du Méditerranée, en tissant un vaste réseau de relations.

La Tunisie, proche de la Sicile non seulement par la géographie, a toujours été au cœur de ces relations, d’autant plus qu’au début des années 1990, la Fondation Orestiadi, grâce à la volonté déterminée de son fondateur Ludovico Corrao, a établi un siège à Tunis, en pleine Médina.

Dar Bach Hamba, située à quelques pas du Palais de Santa Croce où sera présentée cette exposition, a abrité pendant plus d’une décennie le siège tunisien de la Fondation Orestiadi. Ce lieu a été un point de rencontre pour artistes, intellectuels, enseignants et étudiants des deux rives. Un projet qui, au fil du temps, a renforcé les relations culturelles et humaines entre deux peuples aux nombreuses affinités.

Aujourd’hui, avec l’exposition «Nouveaux langages dans les arts entre les deux rives», nous souhaitons renouer le fil de ce réseau dense, interrompu seulement temporairement, et fondé sur les valeurs de l’échange et du dialogue.

Des artistes tunisiens et italiens ont continué à se rencontrer, à maintenir des contacts, à faire germer dans leurs deux pays la graine de la paix et du respect mutuel.

Cette exposition est un hommage aux fruits de cette politique culturelle poursuivie dans le temps.

Plusieurs des artistes présentés ont déjà collaboré avec les Orestiadi et partagent pleinement notre vision.

Le projet s’articule en deux moments : un premier ici à Tunis, et un second à Gibellina, ville qui a été désignée par le ministère italien de la Culture comme première Capitale italienne de l’art contemporain pour l’année 2026.

Les artistes dont les œuvres seront exposés sont, du côté tunisien, Lynda Abdellatif (céramique), Soufiane Bouali (métal), Saida Dridi (installations textiles), Karmy Lassaad (céramique), AD 93 – Mohamed Messaoudi & Heier Saidani (tapisseries et céramiques), Khaled Ben Slimane (céramique), Sonia Ben Slimane Besada (peinture et céramique).

Du côté Italie, les artistes exposés sont Emilio Angelini (céramique), Dalila Belato (résine et plâtre), Silvio Cattani (peinture sur verre), Leonardo Fisco (céramique), Officine Palmizi (installations textiles), Marilù Viviano (céramique) et Nouvelles Céramiques Gibellina.

