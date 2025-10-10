La Semaine de la langue italienne célébrée en Tunisie

La XXVe édition de la Semaine de la langue italienne dans le monde se tiendra dans plusieurs villes tunisiennes du 13 au 18 octobre 2025, avec, au programme, un riche programme d’événements culturels.

L’objectif des organisateurs, l’ambassade d’Italie et l’Institut italien de culture de Tunis, est de célébrer l’espace linguistique, culturel et social de l’italien, en imaginant une nouvelle communauté italophone globale, unie non seulement par la connaissance de la langue, mais aussi par la proximité culturelle avec l’Italie et son patrimoine.

Cette édition de la Semaine, mise sous le haut patronage du président de la République italienne, est consacrée au thème «Italophonie : une langue au-delà des frontières», une réflexion sur la valeur de l’italien en tant que langue vivante, inclusive et partagée.

L’italien n’est plus uniquement une langue nationale, mais est aujourd’hui perçue comme une langue d’adoption, de mémoire et de rencontre, capable de franchir les frontières géographiques, culturelles et identitaires, et de créer des liens entre personnes et communautés à travers le monde.

Le programme prévoit six journées de manifestations impliquant universités, écoles et institutions culturelles tunisiennes. Il y aura des conférences académiques sur les thèmes de la migration et du plurilinguisme; des rencontres avec des écrivaines italophones; des projections de films; des concerts réunissant des voix italiennes et tunisiennes; ainsi qu’une exposition d’art contemporain organisée en collaboration avec la Fondation Orestiadi de Gibellina.

La Semaine de la langue italienne dans le monde est une initiative promue chaque année par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, dans le but de diffuser et valoriser la langue italienne dans le monde, à travers le réseau des Instituts italiens de culture, des ambassades, des consulats et des lectorats universitaires.

