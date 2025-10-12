Football | Sebastian Tounekti jouerait-il lundi contre la Namibie ?

Pourquoi Sebastian Tounekti, la nouvelle recrue du Celtic Glasgow, n’a-t-il pas joué lors du dernier match de l’équipe de Tunisie pour les éliminatoires de la Coupe du monde malgré sa convocation ?

Le nouvel international a deux tournois majeurs à l’horizon avec les Aigles de Carthage, dont la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, puis la Coupe du monde 2026, l’été prochain.

Mais vendredi, pour le match de qualification de la Tunisie pour la Coupe du monde contre Sao Tomé-et-Principe, le coach Sami Trabelsi ne l’a pas fait jouer. Ses coéquipiers ont certes fait le nécessaire en remportant le match par le confortable score de 6 à 0 et en confortant leur première place à la tête de leur groupe, mais son absence à suscité des interrogations. Car il était très attendu par le public tunisien.

L’absence de Tounekti de la sélection tunisienne s’explique par une blessure récemment contractée, mais il n’est pas rentré pour autant à Glasgow.

Souffrant d’un problème au mollet, le joueur a passé des examens lundi matin et sa blessure ne semble pas grave.

L’ailier polyvalent a donc simplement dû se reposer quelques jours, ce qui explique son absence de la sélection de vendredi. Il sera toutefois intéressant de voir s’il sera présent demain, lundi, contre la Namibie.

La situation actuelle de Tounekti est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle du point de vue du Celtic, qui a des matchs importants à venir après la trêve internationale d’octobre, et le Tunisien y jouera un rôle majeur.

I. B.