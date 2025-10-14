« Looking for my mother » à la cité de la culture de Tunis

La cité de la culture de Tunis annonce la 2ème projection du film « Looking for my mother » de Anis Lassoued mettant en vedette Moez Chriti.

La projection de ce court-métrage prévue pour samedi 25 Octobre 2025 à 19h, à la salle Omar Khelifi de la cité de la culture à l’Av. Mohamed IV à Tunis, précisent les organisateurs, en promettant « un moment riche en émotions et en échanges»

Un court Métrage abordant l’histoire émouvante de Moez qui trouve l’espoir et la force de surmonter les obstacles au sein de l’Association Darna. Un voyage poignant qui vous touchera au cœur et vous fera croire au pouvoir de la solidarité.

« N’hésitez pas à partager l’évènement avec vos familles, amies et proches et à réserver vos tickets ( 10 dinars)», indique encore la cité de la culture.