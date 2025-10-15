Tunisie | Les torréfacteurs protestent contre la contrebande de café

Le syndicat des torréfacteurs de café a annoncé une manifestation le jeudi 16 octobre 2025, devant le siège du gouvernement, place de la Kasbah, à Tunis, pour protester contre la prolifération du café de contrebande et les distorsions du marché.

Cette action vise à dénoncer le marché parallèle et à réclamer un meilleur approvisionnement du marché par les circuits légaux, explique le syndicat dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Les torréfacteurs se plaignent de la croissance du marché parallèle et des risques pour la concurrence loyale et la qualité des produits.

La Chambre syndicale des torréfacteurs de café, affiliée à l’Union tunisienne de l’industrie et du commerce (Utica), avait appelé à plusieurs reprises à la libéralisation du secteur et mis en garde contre la prolifération du café dont les circuits d’importation sont intraçables.

Les professionnels de la filière protestent après une longue période de tensions sur l’approvisionnement.

En octobre 2024, le ministère du Commerce avait annoncé des cargaisons supplémentaires de café, suite à des réunions avec la Chambre nationale des propriétaires de café et la Chambre des torréfacteurs, afin de stabiliser le marché. Les professionnels espèrent des arrivages de nouvelles cargaisons de matières premières pour réguler le marché et calmer les tensions.

La filière réclame depuis longtemps un cadre réglementaire plus transparent, une lutte efficace contre la contrefaçon et la contrebande, ainsi que des mécanismes d’approvisionnement permettant d’éviter les goulots d’étranglement et la spéculation.

La protestation du jeudi vise à attirer l’attention du gouvernement sur les conséquences économiques et sanitaires du marché parallèle, afin de protéger les entreprises, les travailleurs et les consommateurs, souligne-t-on.

