«Nous aimons la poésie : la Palestine et ses poètes » à la Médiathèque de l’IFT

La Médiathèque Charles de Gaulle de l’Institut français de Tunisie organise «Nous aimons la poésie : la Palestine et ses poètes », un évènement célébrant la poésie engagée

Le rendez-vous est pris pour vendredi 31 octobre à 17h pour célébrer la poésie, la liberté et la beauté des mots : La Compagnie des Vives Voix en les personnes de Haithem Haouel, Martine Gafsi, Maryvonne Radix, Michelle Bouffetier, Moncef Ghachem, Raouf Medelgi et Skander ben Abdallah feront une lecture vibrante de textes de poétesses et poètes palestiniens, pour célébrer la force des mots et la beauté de la poésie engagée !

L’Entrée est libre et gratuite, dans la limite des places disponibles et l’évènement est ouvert au public à partir de 15 ans.