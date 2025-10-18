Coopération archéologique tuniso-française | Nouvelles orientations, nouveaux résultats

Un colloque scientifique, sera organisé du 23 au 25 octobre 2025 à Tunis, à l’initiative de l’Institut français de Tunisie, en partenariat avec l’Institut national du Patrimoine et l’Agence de mise en valeur du Patrimoine et de Promotion culturelle (AMVPPC)

Vieille de plus de 70 ans, la coopération archéologique entre la Tunisie et la France, dans les domaines de la Préhistoire, de l’Antiquité et de la période islamique, a largement contribué à l’enrichissement des connaissances sur le patrimoine tunisien.

Elle a permis d’importantes découvertes, des campagnes de fouilles, des inventaires systématiques et la publication de nombreux sites, monuments et collections.

Le présent colloque scientifique, organisé à l’initiative de l’Institut français de Tunisie, en partenariat avec l’Institut national du Patrimoine et l’Agence de mise en valeur du Patrimoine et de Promotion culturelle, réunira les co-directeurs tunisiens et français (et leurs collaborateurs) des missions actuellement en activité et constituera un moment privilégié pour rappeler l’histoire et la vitalité de la coopération archéologique entre les deux pays.

Son objectif est de présenter les avancées récentes dans l’étude des sites et du mobilier archéologique, dévaluer les apports des approches pluridisciplinaires et d’esquisser les perspectives de recherche à venir.

Communiqué