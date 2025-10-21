‘‘Nos muses les murs’’ | Une anthologie de poètes francophones

‘‘Nos muses les murs’’ est le titre d’une anthologie d’écrits engagés et puissants de poètes francophones dirigée par Arwa Ben Dhia (Photo) et préfacée par Alexandra Cretté. Ce recueil, qui paraîtra à la fin de ce mois aux éditions Mindset, se veut une réponse aux aspirations de la poésie francophone moderne : internationaliste, engagée, tout en restant intime et contemplative.

Les poètes de ce bouquet singulier n’écrivent pas seulement des mots, mais peignent aussi les murs du monde avec leurs vers, offrant une restitution poétique de la complexité humaine.

« La présente anthologie est (…) le troisième ouvrage collectif publié sous l’égide d’Apulivre [association qui promeut la lecture et le livre, Ndlr], s’inscrivant dans le cadre du lancement de la revue Térence Lettres, dans lequel des poètes de tous horizons ont pu s’exprimer sur des murs inspirants», écrit Arwa Ben Dhia.

«Les murs sont-ils les pages publiques de nos âmes ? En ce siècle d’écrans et ces décennies de plates machines quadrangulaires, doubles permanents de nos paumes, ce livre propose des chemins de mots — relations nécessaires entre nos espaces. Intérieurs. Extérieurs. Intimes. Politiques», ajoute Alexandra Cretté, directrice de la revue Oyapock en Guyane française, dans la préface.

Le recueil présente des écrits de 40 poètes d’Afrique, d’Europe, d’Amérique et d’Asie, dont six de Tunisie : Monia Boulila, Kaïs Ben Farhat, Nasser Kefi, Myriam Soufi, Emna Louzyr et Arwa Ben Dhia.

Chaque auteur(e) tisse un canevas où les mots résonnent avec les murs, brisant les enclos et peignant les pierres avec les couleurs de la liberté.