Rencontre avec Zied Bakir autour de son dernier ouvrage « La Naturalisation »

L’Institut français de Tunisie organise une rencontre avec l’auteur Zied Bakir autour de son dernier ouvrage « La Naturalisation » paru aux éditions Grasset (2025).

Le rendez-vous est donné pour ce vendredi 24 octobre 2025 à 18h à la Médiathèque de l’IFT et la rencontre sera suivie d’une séance de vente-dédicace avec la complicité de la librairie Culturel

Après avoir obtenu une maîtrise en langue et littérature française à Sfax, Zied Bakir s’est rendu à Paris. En 2010, il auto-édite son premier livre qu’il vend dans les rues de Saint-Germain-des-Prés.

« La Naturalisation », moderne roman picaresque, raconte un exil choisi jusque dans ses galères. Son maladroit héros, à la fois naïf et lucide, attachant et trop francophile pour se croire un “étranger”, affronte et les autres et lui-même dans une succession de mésaventures aussi comiques que tendres. Le destin ne va pas toujours droit.

Y. N.