Solidarité avec Sonia Dahmani au Parlement Européen

La sous-commission des droits humains du Parlement européen a tenu une réunion extraordinaire focalisée sur la protection des avocats, un événement qui a rapidement mis «en lumière les inquiétudes concernant la situation de Sonia Dahmani, incarcérée en Tunisie».

Le député européen, Mounir Satouri a indiqué dans un post diffusé sur les réseau que plusieurs parmi ses collègues ainsi que des avocats et des représentants d’organisations ont exprimé leur soutien à Sonia Dahmani, en soulignant « la nécessité de garantir l’indépendance de la justice et le droit des avocats à exercer leur profession sans crainte de représailles ».

La même source a ajouté que Ramla Dahmani, sœur de l’avocate détenue, a pris la parole, et a livré un témoignage poignant « concernant la violence du régime tunisien qui se déchaîne sur Sonia », a écrit Mounir Satouri estimant que « le Parlement européen doit adopter au plus vite une résolution pour exiger la libération de Sonia Dahmani et de tous les prisonniers d’opinion ! »

Rappelons qu’en juin dernier, alors qu’elle purgeait déjà deux peines de 26 mois de prison, Sonia Dahmani a été condamnée à deux ans de prison supplémentaires dans une affaire également liée à des déclarations et sur la base du décret 54.

