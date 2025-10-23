Bruxelles | Projection spéciale du film tunisien « Weldi » de Mohamed Ben Attia

Dans le cadre des activités du Mois culturel tunisien en Belgique, l’Ambassade de Tunisie à Bruxelles organise une projection du film tunisien « Weldi », réalisé par Mohamed Ben Attia.

La projection est prévue ce samedi 25 octobre 2025 à partir de 14h au centre socio-culturel tunisien à Bruxelles et l’entrée est gratuite et ouverte à tous, dans la limite des places disponible

Synopsis

Dans une famille tunisienne de la classe moyenne, il y a le père, Riadh, cariste proche de la retraite au port de Tunis, la mère peu loquace enseigne l’arabe, Nazli, et un grand adolescent, Sami. Ce dernier, qui s’apprête à passer le baccalauréat, disparaît un jour sans laisser de traces.