Des artistes tunisiens et le prestigieux chœur des Petits Chanteurs de Monaco organisent un concert unique “Cordes & Voix” à la Cathédrale de Tunis.

Ce concert, prévu pour samedi 25 octobre à 20h30 est le fruit de deux sessions artistiques d’excellence consacrées au Chant choral, la Direction de chœurs, et à la Musique de chambre.

Entrée libre

Pour les masterclass de ces sessions, la Fondation Hasdrubal a invité des artistes de renommée internationale :

Anaïs Tamisier, Université de musique et des arts du spectacle de Vienne

Diane Daly, directrice du département des cordes de l’Académie royale de musique de Dublin

Pierre Debat, directeur du chœur des Petits Chanteurs de Monaco

Aïda Niati, cheffe de chœur et pédagogue tunisienne

Notons que cette soirée musicale est organisée avec le soutien de l’Ambassade de France en Tunisie, l’Institut français de Tunisie, l’Ambassade d’Autriche en Tunisie et du Consulat général de Monaco en Tunisie.