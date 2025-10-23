Gabès | Report du procès contre les usines polluantes du GCT

Le Tribunal de première instance de Gabès a décidé, ce jeudi 23 octobre 2023, de reporter au 13 novembre l’examen de l’affaire en référé visant à suspendre la production au sein du Groupe chimique tunisien (GCT) dans cette ville du sud-est, en attendant la mise en œuvre effective de la décision de son démantèlement et de son transfert.

Selon les déclarations de Mondher Laâdouni, président de la section régionale de l’Ordre des avocats à Gabès, à l’agence Tap, le report a été prononcé à la demande des avocats et des habitants, afin de leur permettre de préparer les éléments d’appui à leur requête.

D’un autre côté, trois détenus comparaîtront mercredi prochain devant la Chambre correctionnelle pour «participation à un rassemblement susceptible de troubler l’ordre public», a ajouté Me Laâdouni.

D’autres personnes arrêtées, placées en garde à vue ou en état de présentation, attendent également de comparaître devant le ministère public.

Hier, le tribunal a condamné deux personnes à 6 mois de prison une autre à 3, alors que trois prévenus ont bénéficié d’un non-lieu, dans l’affaire du cambriolage du dépôt municipal.

Il a aussi infligé 500 dinars d’amende à 2 personnes et remis 4 autres en liberté, en attendant leur procès le 3 décembre prochain.

Les prévenus ont participé aux marches de protestation contre les émissions de gaz et de liquides toxiques, dans l’air et la mer, par les usines d’engrais du GCT, lesquelles émissions ont causé de grands problèmes de santé aux habitants de la région depuis de nombreuses années.

Les protestataires continuent de défiler pour exiger la suspension sinon l’arrêt des activités des unités industriels incriminées qui sont la propriétaire de l’Etat.

