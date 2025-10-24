Affaire de complot | La date de l’audience en appel fixée

Le comité de défense des détenus dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État a annoncé que l’audience d’appel se tiendra le lundi 27 octobre, à distance.

Tout en affirmant que la date de l’audience n’a été inscrite au registre qu’à 14h ce vendredi 24 octobre 2025, empêchant ainsi les avocats de prévenir leurs clients lors des visites en prison, le comité a dénoncé un « manque de transparence et des manœuvres procédurales ».

La même source a pointé du doigt de nouveaux dépassement et des irrégularités, en affirmant que de telles pratiques avaient déjà été observées dans cette affaire en première instance, citant notamment l’absence forcée des accusés et les restrictions imposées aux familles, aux journalistes et aux observateurs…

Le comité annonce sa mobilisation totale pour défendre les principes d’un procès équitable et le respect des droits de la défense, et appelle toutes les composantes du mouvement des droits humains, la classe politique et les forces vives « à élever leur voix pour rejeter les procès politiques et défendre l’indépendance de la justice».

Y. N.