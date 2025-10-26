Trois ans de prison pour un ancien PDG de Tunisair

Khaled Chelly, ancien PDG de Tunisair, a été condamné, hier soir, vendredi 25 octobre 2025, par la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis, à 3 ans de prison, et son co-accusé dans la même affaire, Najmeddine Mzoughi, ex-secrétaire général du syndicat de la compagnie nationale, à 4 ans de prison.

Khaled Chelly avait été arrêté le 30 juillet 2024, dans le cadre d’une enquête déclenchée après l’interpellation de Najmeddine Mzoughi, recherché pour falsification de diplômes, proxénétisme et corruption, au poste frontalier de Ras Jedir, alors qu’il tentait de fuir vers la Libye, rappelle Mosaique Fm. Les deux hommes ont été placés en détention, le 31 juillet, après l’émission de deux mandats de dépôt contre eux par le juge d’instruction du même tribunal.

Le parquet de Tunis a également ouvert une enquête judiciaire visant 8 autres personnes soupçonnées d’être impliquées dans cette affaire, centrée sur des recrutements frauduleux et l’usage de faux diplômes au sein de la compagnie publique.

Les deux responsables sont accusés d’avoir abusé de leurs fonctions pour favoriser des recrutements frauduleux et obtenir des avantages indus, causant un préjudice à l’administration. Ces accusations, l’avocat de Khaled Chelly les rejette en bloc pour son client, affirmant que ce dernier n’a fait qu’appliquer des accords antérieurs à sa prise de fonction.

I. B.