Affaire de complot | Procès à distance maintenu et audience reportée au 17 novembre

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près la Cour d’appel de Tunis a décidé de reporter au 17 novembre, l’examen de l’affaire « de complot contre la sûreté de l’État ».

La demande de la défense qui portait sur l’annulation de la décision de tenue de l’audience à distance pour les détenus a de nouveau été rejetée, ce lundi 27 octobre 2025, malgré les différents appels opposés à l’organisation d’un procès à distance et à huis clos

Cité par le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT), le bâtonnier Me Boubaker Ben Thabet a exprimé son rejet des ces irrégularités, en affirmant que le barreau tunisien refuse d’être réduit au rôle de spectateur docile.

« Grâce à cette position courageuse, le tribunal a été contraint d’ajourner l’audience. Un report qui illustre la résistance du droit face à la dérive autoritaire. La justice ne se rend pas à distance », a notamment commenté le CRLDHT .

Rappelons que les accusés ( ainsi que leurs avocats) ont été informés au dernier moment d’une première audience, lundi 27 octobre, sachant que ces dernier avaient été condamnés en première instance à des peines allant jusqu’à plus de 60 ans de prison ferme…

Y. N.