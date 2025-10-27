Tunisie | Sayed Ferjani en grève de la faim

L’ancien député et dirigeant du parti islamiste Ennahdha Sayed Ferjani, qui a décidé de boycotter sa séance d’appel à distance qui devait se tenir aujourd’hui, a également annoncé son entrée en grève de la faim.

« Sayed Ferjani estime être privée des garanties d’un procès équitable et dénonce oppression et injustice via la grève de la faim qu’il a décidé d’entamer ce lundi 27 octobre 2025 », indique Chayma Issa, membre du Front du salut national (FSN).

Dans un post publié sur sa page Facebook, Chayma Issa a exprimé sa solidarité avec Sayed Ferjani qui par cette grève de la faim exprime sa détermination à user de son corps pour crier son indignation face au système judiciaire.

Rappelons que l’audience de l’affaire « de complot contre la sûreté de l’État » a été reportée au 17 novembre par la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près la Cour d’appel de Tunis, qui avait également décidé de maintenir un procès à distance.

