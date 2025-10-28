Le juge Taïeb Rached condamné à 30 ans de prison

L’ex-premier président de la Cour de Cassation, Taïeb Rached, a été condamné à 30 ans de prison. Ce verdict a été prononcé par la Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le Tribunal de première instance de Tunis, rapporte Mosaïque ce mardi 28 octobre 2025.

De son côté, les hommes d’affaires Nejib Ben Ismail et Fathi Jenayeh ont écopé respectivement de 27 et 30 ans de prison. Un magistrat révoqué a été, à son tour, condamné à 20 ans de prison, ajoute Mosaïque.

Il est à rappeler que la Chambre d’accusation spécialisée dans les affaires de corruption financière près la Cour d’appel de Tunis a déféré ces quatre accusés devant la Chambre criminelle pour association de malfaiteurs, blanchiment d’argent, corruption, falsification, détention et usage de faux.