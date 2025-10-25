Taekwondo | Le Tunisien Khalil Jendoubi sacré champion du monde  

Le champion tunisien de taekwondo Mohamed Khalil Jendoubi a remporté, ce samedi 25 octobre 2025, la médaille d’or dans la catégorie des – 63 kg lors des Championnats du Monde en Chine. Il avait battu en finale l’Iranien Ali Haj Mousaei.

Sur son parcours, Mohamed Khalil Jendoubi avait éliminé le Kazakh Samirkhan Ababakirov, en quart de finale, le Hongrois Omar Gergely, le Russe Maksim Osin et le Surinamais Bendjino Maisedjan.

Le nouveau champion du monde des 63 kg comptait déjà à son palmarès deux médailles olympiques dans la catégorie des moins de 58 kg : une d’argent à Tokyo 2020 (2021) et une de bronze à Paris 2024.

La Tunisienne Ikram Dhahri, engagée dans la compétition, a été battue en 32e finale, après avoir remporté son premier match.

I. B.