Débat sur le projet de Complexe éco-culturel à Ennasr (Ariana)

L’Association des résidents de l’avenue Hédi Nouira-Ennasr-Ariana (Arahn-Ennasr) et l’Ecole supérieure d’architecture, audiovisuel et design (Esad) ont organisé le samedi 31 janvier 2026 une réunion-débat sur le projet de Complexe éco-culturel d’Ennasr.

Au cours de cette rencontre, le programme fonctionnel et le plan architectural de ce complexe a été présenté par Elyes Kasri, président d’Arahn-Ennasr, et Habib Mhenni, vice-président d’Arahn-Ennasr et architecte général.

Les présents – notamment Mouldi Chaabani (architecte-urbaniste), Saloua Ferjani (architecte-urbaniste), Emna Ayari (architecte), Najla Lahiani (député), Saida Chékir (député), et Mahdi Gaaloul (président du Conseil local de l’Ariana) – ont discuté sur les aménagements possibles (parcs, espaces verts…) en vue de l’édification du complexe éco-culturel projeté à Ennasr, et ont présenté des remarques et des recommandations à ce sujet, qui seront transmises aux autorités compétentes.

A l’issue du débat, il a été recommandé d’associer les composantes de la société civile à la concrétisation de ce projet tant attendu par les habitants de la cité Ennasr et d’adopter une architecture moderniste et attractive pour le complexe culturel.

L’accent a aussi été mis sur la nécessité d’harmoniser le complexe culturel avec l’espace vert avoisinant pour en faire un complexe éco culturel, véritable espace de culture, de détente et de sociabilité, tout en soulignant leur ferme opposition à tout changement de vocation de l’espace vert avoisinant le complexe culturel.

I. B.