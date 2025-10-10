Paul Klee revisite la Médina de Tunis 111 ans après

Pour célébrer le 111e anniversaire du voyage de l’artiste germano-suisse Paul Klee en Tunisie, KleeXperience propose un voyage immersif gratuit à travers l’art, la technologie et l’émotion dans la Médina de Tunis : un mapping architectural, une installation lumineuse interactive et de la musique live.

Ce programme, créé par le duo Juliana & Andrey Vrady, sous l’égide du Goethe-Institut et en collaboration avec Mushmoom, se déroulera, en même temps, au Centre culturel Slimania à Tunis et au Zentrum Paul Klee de Berne.

L’événement débutera par un mapping dans la cour de Slimania, accompagné d’une performance live du producteur tunisien Dawan, pour une soirée d’ouverture mêlant arts visuels, son et architecture locale.

Du 12 au 15 octobre, l’après-midi, le projet se transforme en installation participative : les émotions des visiteurs, détectées en temps réel, sont traduites en couleurs et intégrées à un dispositif lumineux inspiré des œuvres de Klee, donnant naissance à une œuvre collective en constante évolution.

Le programme comprend également une masterclass, «Session Empathie : Humain/IA – Comment vous sentez-vous», le 14 octobre de 10 h 30 à 12 h 30, animée par les artistes Vrady et consacrée à la relation entre émotions, art et intelligence artificielle.

KleeXperience s’inscrit dans une longue série d’études et d’initiatives inspirées par le séjour de Klee en Tunisie en avril 1914, moment crucial de ses recherches sur la couleur et de son évolution vers l’abstraction, comme le soulignent les expositions et publications du Zentrum Paul Klee. L’initiative propose un dialogue entre patrimoine, espace urbain et nouvelles technologies, avec une attention particulière portée à l’engagement du public.