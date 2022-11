JTC 2022 : Les pièces de théâtre en compétition officielle

La 23e édition des Journées théâtrales de Carthage (JTC 2022) se tiendra du 3 au 10 décembre. Douze pièces de théâtres seront en compétition officielle, dont deux tunisiennes.

Comme chaque année, les JTC donnent à voir les dernières productions théâtrales venant des autre coins du monde. La compétition officielle est réservée aux pièces tunisiennes, arabes et africaines. Cette année, 12 pièces seront en lice pour le Tanit d’or.

Les pièces de théâtres tunisiennes en compétition sont « Émittance » de Taher Issa ben Larbi et « Dark side » de Nizar Saïdi. Le théâtre africain sera représenté par « Les bijoux » de William Sham Weteshe (RDC) et « Bercail » d’Arona Ba (Sénégal). Huit pièces venant de huit pays arabes seront également en compétition officielle (Algérie, Maroc, Soudan, Liban, Syrie, Palestine, Égypte et Soudan).

F.B