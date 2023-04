In memoriam : Azzedine Guellouz, un penseur des Lumières

Azzedine Guellouz, ancien ambassadeur délégué de la Tunisie auprès de l’Unesco et professeur de l’université de Tunis, est mort le 18 avril 2023 à l’âge de 91 ans et inhumé dans sa ville d’origine Metline (Gouvernorat de Bizerte).

Par Tahar Bekri *

Je le revois au Colloque Abdelwahab Meddeb à Nanterre, il parle de Coran, d’Islam et de sourates, nous nous saluons chaleureusement, le tutoiement de règle, j’ai des difficultés à ne pas le considérer comme mon aîné avec tout le respect que je lui dois, depuis les bancs de l’Université de Tunis dans les années soixante-dix où il fut professeur, en compagnie de son épouse, Suzanne.

Je lui rendais visite à l’Unesco où il fut ambassadeur, nous participions aux Journées de la Francophonie, où il était membre du Haut Conseil de la Francophonie, présidé par Stélio Farandjis sous François Mitterrand.

Prof. Azzedine Guellouz ** qui nous quitte est un penseur des Lumières, érudit, de double culture, les tourments de la vie l’ont mené vers les chemins de la profondeur intérieure, il revisita la religion musulmane, écrivit des ouvrages, y cherchant des appuis.

Je n’oublie pas qu’il fut le président du Jury pour mon recrutement à l’Université de Tunis, en 1981, auquel s’est opposé le ministre de l’époque, Abdelaziz Ben Dhia.

Je n’oublie pas non plus qu’il fut à la tête de la Bibliothèque Nationale de Tunisie, où souvent, me disait-il, il devait chercher des ouvrages au président Bourguiba, admiratif de sa curiosité et de son savoir.

L’intellectuel brillant dont j’écoutais avec intérêt les interventions à la Faculté du 9-Avril, dans les années de braise, la contestation généreuse et le besoin de justice et de réforme plus qu’un cri, a essayé de concilier Orient et Occident, modernité et tradition, bilinguisme, progrès et enracinement.

Paix à son âme, mes condoléances émues à sa famille et ses poches, à nous autres qui perdons un des nôtres !

* Poète et écrivain tunisien résidant en France.

** Parmi les publications d’Azzedine Guellouz, citons Pèlerinage à La Mecque, Lausanne/Paris, Bibliothèque des Arts, 1977 (avec Abdelaziz Frikha et Mohammed Arkoun) ; Les Arabes, l’islam et l’Europe, Paris, Flammarion, 1991 (avec Dominique Chevallier et André Miquel) ; La méthode historique de l’abbé Raynal, Lille, Atelier national de reproduction des thèses, 1992; Le fait religieux, Paris, Fayard, 1993 (ouvrage collectif sous la dir. de Jean Delumeau); Le Coran, Paris, Flammarion, 1996; L’islam, Paris, Fayard, 2004 ; L’avènement de Hussein Bey (1705-1706) : fondateur de la dynastie husseinite, Carthage, Beït El Hikma, 2019.