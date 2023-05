Rencontre avec les lauréats des Prix Comar du roman tunisien

Les Prix littéraires Comar du roman tunisien ont été décernés, le 6 mai courant, lors d’une soirée au Théâtre municipal de Tunis. Le public aura l’occasion de discuter avec les 6 lauréats de cette 27e édition lors d’une rencontre littéraire, mardi 16 mai, à l’hôtel Majestic au centre-ville de Tunis.

Les lauréats sont, rappelons-le, Meryem Sellami et Rafika Bhouri (Prix Découverte) pour leurs roman Je jalouse la brise du sud sur ton visage et Zaman Al-Hadhayane; Fadhila Laouani et Sofiene Rejeb (Prix spécial du jury) pour leurs romans Le sacre des imbéciles et Al-Yaywma Jomoa Wa Ghadan Khamis, Mouha Harmel et Taoufik El-Aloui pour leurs romans Siqal, l’antre de l’ogresse et Jebel Jeloud.

Seront également présents à la rencontre pour répondre aux éventuelles questions des présents les membres des deux jurys, à savoir Monia Kallel, Sonia Zlitni, Mokhtar Sahnoun, Kamel Ben Ouanes et Ridha Kefi, pour le roman tunisien en langue française, et Hafidha Karabibene, Naziha Khelifi, Mohamed Aissa Moaddeb, Fathi Nasri et Mohamed El-Kadhi, pour le roman tunisien en langue arabe.

Cette rencontre est organisée pour permettre aux auteurs de répondre aux questions des lecteurs et de parler de leurs expériences personnelles avec l’écriture romanesque, et éventuellement éclairer certains aspects restés obscurs dans leurs romans respectifs.

L’objectif des organisateurs est de promouvoir les romans primés, de mieux faire connaître leurs auteurs auprès du grand public et de maintenir ainsi l’intérêt pour l’écriture romanesque nationale qui traverse depuis quelques années une période particulièrement faste.

