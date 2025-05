Les lauréats des Prix Comar d’Or rencontrent le public  

Dans le cadre de la 29e édition des Prix Comar d’Or pour les romans tunisiens écrits en langues arabe et française, une rencontre littéraire sera organisée le jeudi 22 mai 2025, à 17h30 à l’hôtel Majestic au centre-ville de Tunis.

Les noms des six lauréats de cette édition ont été proclamés lors d’une cérémonie officielle et d’une soirée de gala, samedi 17 mai, au Théâtre municipal de Tunis.

Pour discuter avec le public, seront présents les membres des deux jurys et à leur tête les deux présidents (Ridha Kéfi pour le français et Fathi Nasri pour l’arabe) et les auteur.e.s primé.e.s.

Il s’agit de :

– Mahdi Hizaoui, lauréat du Prix Comar d’Or pour le roman de langue française pour «Ecris, tu seras aimé des dieux» (Editions Arabesques).

– Chafiq Targui, lauréat du Prix Comar d’Or pour le roman de langue arabe pour «Liman Tajmaa Wardak aya Makram» (Editions Mayara).

– Abdellatif Mrabet, lauréat du Prix spécial du Jury pour le roman de langue arabe pour «Le vert et le bleu» (Editions Contrastes).

– Sofiane Rejeb, lauréat du Prix spécial du jury pour «Ashab Al-Hodhod» (Editions Meskiliani).

– Houda Mejdoub, lauréate du Prix Découverte du roman de langue française pour «Ecoute-moi ma fille» (Editions Arabesques).

– Balkis Khalifa, lauréate du Prix Découverte pour le roman de langue arabe pour «Nafidha Ala Chams» (Editions Mayara).

Ce sera une occasion de discuter des romans primés et d’interroger leurs auteur.e.s sur leurs démarches littéraires, esthétiques et philosophiques. Il sera aussi question de la situation de la création littéraire en Tunisie et de l’apport des prix littéraires comme le Comar d’Or à son développement.

I. B.