Camp de plongée au profit des personnes à besoins spécifiques à Ghar El-Melh

Abysse Plongée organise un camp Handisub de plongée au profit des personnes à besoins spécifiques à la plage Sidi Ali El-Mekki, à Ghar El-Melh (Bizerte) le samedi 1er et dimanche 2 Juin 2024.

Ce camp est organisé en partenariat avec le Centre de réadaptation professionnelle des handicapés moteurs et des accidentés de la vie (Crphmav-Manouba), dans le cadre du projet Dive4All, avec le soutien de Maghroum’in – مغرومين et l’appui de la commune de Ghar El-Melh, la Fédération des activités subaquatiques et de sauvetage de Tunisie (Fasst) et la Fédération tunisienne des sports pour handicapés (FTSH).

Le camp Handisub dédié aux sports subaquatiques vise à promouvoir les valeurs de citoyenneté et d’inclusion sociale. Il vise aussi à sensibiliser la communauté à l’importance de soutenir les initiatives visant à améliorer la qualité de vie des jeunes en situation de handicap.

Prennent part ce camp 40 jeunes personnes à besoins spécifiques stagiaires du Crphmav, des étudiants futurs éducateurs spécialisés, le personnel Crphmav et des bénévoles.

Cette initiative revêt une importance particulière dans la mesure où elle contribue significativement à l’amélioration de la qualité de vie des personnes en situation de handicap. Le sport et l’éducation étant un catalyseur puissant de changement, favorisant le développement physique, émotionnel et social des personnes en situation de handicap.

En mettant l’accent sur l’inclusion sociale, Abysse s’engage à créer des opportunités permettant aux jeunes à besoins spécifiques de participer pleinement à la vie de la communauté.

L’organisation de ce camp s’inscrit dans une démarche plus large visant à sensibiliser le public aux défis auxquels font face ces jeunes et à encourager la mise en place de politiques et de pratiques favorables à leur épanouissement.

Abysse Plongée est une association dont l’une de ses activités est la promotion de l’inclusion sociale à travers des initiatives axées sur le sport et la culture.

Le projet Dive4All cherche à créer un monde meilleur où chaque jeune, indépendamment de ses capacités, a la possibilité de s’épanouir pleinement.