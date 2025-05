Conférence à Tunis sur «Les migrations au Maghreb»

L’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) annonce l’organisation d’une conférence-débat intitulée «Migrations au Maghreb et en Afrique de l’Ouest : chiffres, méthodes et savoir-faire», le 29 mai 2025, à 19 heures, à son siège à Mutuelleville, à Tunis.

L’événement, qui se tiendra en français et en anglais, réunira Mariangela Palladino, professeure d’études culturelles et postcoloniales à l’Université de Keele au Royaume-Uni, et Issouf Binaté, anthropologue à l’Université Alassane Ouattara en Côte d’Ivoire.

La conférence sera modérée par Valentina Zagaria, chercheuse à l’Université de Manchester et chercheuse associée à l’IRMC. Khaoula Matri, socio-anthropologue à l’Université de Sousse et chercheuse associée à l’IRMC, coordonnera cet événement socioculturel.

Organisée par l’IRMC et le réseau Maghreb Action on Displacement and Rights, Maghreb Action sur les déplacements et les droits (Madar), cette conférence-débat s’inscrit dans le cadre du programme «Perspectives transversales sur les migrations au Maghreb et au-delà». Madar est un réseau collaboratif dirigé par l’Université de Keele en partenariat avec l’IRMC, Cread (Algérie), Ami (Maroc), l’Université d’Édimbourg (Royaume-Uni), l’Université de Liverpool (Royaume-Uni) et l’Université de Manchester (Royaume-Uni).

Madar vise à améliorer la protection humanitaire des personnes déplacées vulnérables dans les contextes de conflit dans la région du Maghreb, notamment en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Son objectif est de faciliter les collaborations de recherche et de soutenir des projets qui s’appuient sur l’expertise régionale des chercheurs britanniques et maghrébins travaillant dans les domaines des arts, des sciences humaines et des sciences sociales et politiques. Madar combine une approche interdisciplinaire avec des méthodes participatives et collaboratives, s’appuyant sur des initiatives artistiques et créatives pour mobiliser les voix du monde entier, faciliter la participation des groupes marginalisés et sous-représentés et donner aux personnes déplacées un rôle plus actif dans le processus de recherche et ses résultats.