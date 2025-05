Vient de paraître │ ‘‘L’Odyssée de Tamra’’ de Issam Marzouki  

Issam Marzouki vient de publier un conte pour enfant intitulé ‘‘L’Odyssée de Tamra’’ racontant l’histoire touchante d’une chienne arrachée à sa ferme située à El Guettar, dans le sud de la Tunisie. Déterminée à retrouver son foyer et son ami Mouldi, Tamra entreprend un périple semé d’embûches à travers forêts et oueds.

Au cours de son voyage, Tamra affronte divers dangers, notamment un caracal, un porc-épic et une meute de loups, illustrant ainsi son courage et sa fidélité inébranlables.

Ce récit de l’auteur Issam Marzouki paru aux éditions La voix du livre (Livox) destiné aux enfants à partir de 6 ans, dirigées par Zakia Bouassida, est disponible au format papier et audio offrant ainsi une expérience de lecture immersive grâce aux illustrations signées Atelier Izotop et à la narration d’Ahlem Ghayaza.

Docteur en littérature, ancien directeur du Département de français à l’Institut Supérieur des Langues de Tunis, écrivain pour la jeunesse, cadre associatif et animateur d’ateliers de théâtre amateur. Il a enseigné la littérature française et comparée, l’analyse filmique et l’histoire du cinéma dans différents établissements de l’enseignement supérieur. Ancien directeur de radio, il a produit des chroniques ainsi que plusieurs pièces de théâtre radiophonique. Il continue à animer une chronique sur les crimes célèbres et des contes pour la chaîne internationale de Radio Tunis (RTCI).