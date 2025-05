Aïcha Ibrahim │ Une quête de sens et d’harmonie

Jeudi 22 mai 2025 a pris fin l’exposition «Séquences de vie» de la peintre, écrivaine et historienne Aïcha Ibrahim qui a captivé à nouveau son public trois semaines durant à la Galerie Hédi Turki, à Sidi Bou Saïd. Une expérience à la fois sensorielle et intellectuelle, qui enchante les sens et interroge l’esprit.

Abdelhamid Larguèche *

Ses toiles, où éclatent des couleurs vives et des formes dynamiques, proposent un voyage à travers des scènes de vie mêlant portraits, paysages et figures symboliques. Chaque œuvre, empreinte d’une sensibilité rare, interroge notre patrimoine naturel et humain, transformant l’exposition en une expérience immersive.

La femme, qu’elle soit rurale ou citadine, occupe une place centrale dans le travail d’Aïcha Ibrahim. Elle y incarne la beauté, la force et la rêverie, révélant ainsi un engagement profond pour les questions sociales et culturelles. À travers ses tableaux, comparables à des poèmes visuels, l’artiste explore également la nature, tantôt luxuriante, tantôt fragile, ainsi que les traditions qui façonnent les identités.

Une fusion entre peinture et littérature

Polyvalente, Aïcha Ibrahim maîtrise aussi bien l’écriture que la peinture. Ses œuvres littéraires, comme ‘‘Arbre de vie, arbre de lumière’’ ou ‘‘Jardins secrets du Belvédère’’, reflètent cette même quête de sens et d’harmonie. Dans ses essais, elle aborde des thèmes universels tels que l’éthique, l’art engagé et la place de la femme dans l’histoire, créant un dialogue entre esthétique et réflexion philosophique.

Son roman ‘‘Le Sarment’’, véritable plaidoyer pour la défense des cultures minoritaires, témoigne de son attachement aux traditions méditerranéennes et à la préservation du patrimoine. À travers des personnages fictifs mais ancrés dans la réalité, elle dépeint les défis écologiques et sociaux des îles Kerkennah, tout en célébrant la beauté évanescente des espaces fragiles qu’elle dépeint. Les tableaux intégrés à l’ouvrage enrichissent le récit d’une dimension visuelle poignante, renforçant le lien entre art et littérature.

Une invitation à l’émotion et à la réflexion

«Séquences de vie» transcende le cadre d’une simple exposition : c’est une expérience à la fois sensorielle et intellectuelle. Aïcha Ibrahim y dépeint un monde où l’art et la vie se confondent, où chaque coup de pinceau et chaque mot résonnent comme un appel à la conscience.

Cette exposition a été une occasion exceptionnelle de s’immerger dans l’univers vibrant et engagé d’une artiste d’exception.

Peinture, miroir d’une société en quête d’elle-même, peinture qui dialogue et fusionne avec la littérature, peinture discrète mais qui dérange, interpelle et interroge sans cesse nos consciences et notre capacité d’agir,

Aicha Ibrahim combat sur tous les fronts de la vie. Mais à chaque fois, après chaque immersion, chaque expérience, le public quitte souvent l’exposition sur un goût d’inachevé. Il demande plus de couleur, plus de formes, plus de sensations et plus de sens.

A quand une rétrospective de l’œuvre polyvalente de l’artiste qui restitue son riche parcours littéraire, artistique et militant?

* Historien.

1- L’inscription en 2018 de la pêche à la «charfia», tradition spécifique aux îles Kerkennah, au patrimoine immatériel de l’Unesco, laisse espérer de meilleures conditions pour la vie du patrimoine insulaire. De même pour l’île de Djerba actuellement.