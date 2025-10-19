Hommage au peintre rebelle Abderrazak Sahli

Rebelle d’entre les rebelles, chef de file du mouvement de la rupture, Abderrazak Sahli (1941-2009) est peintre, sculpteur, céramiste, graveur. Mais également scénographe de ses expositions où il s’amusait à offrir lectures de poèmes, body art en live, installations insolites.

Diplômé de l’Ecole des Beaux- Arts de Tunis, de l’Ecole Supérieure des Beaux- Arts de Paris, de l’Université de Vincennes, l’enfant de Hammamet fut le premier tunisien à appréhender la création contemporaine. Faisant feu de tout bois, son œuvre est colorée, joyeuse, énergique, mouvante, polyvalente. Il utilise les éléments du quotidien adoubés par sa volonté en œuvre d’art. On l’a vu travailler sur des toiles de jute utilisées pour la cueillette des olives, des jeans réformés, des tambourins ou des sakkhans (sèche-linge traditionnels).

«Ma peinture est essentiellement basée sur la multitude des objets et des formes. Elle en traduit la diversité», avait-il coutume de dire.

Un joyeux charivari de lumières

Il en résulte un joyeux charivari de couleurs, une fulgurance de lumières, un débordement de mouvements et une brillante maitrise de composition.

Ses œuvres font partie de nombreuses collections publiques et privées : le musée Guggenheim d’Abu Dhabi, le National Museum de Qatar, la Fondation Ramzi Dalloul de Beyrouth ou encore l’Institut du Monde Arabe.

Abderrazak Sahli a été consacré par le Prix National des Arts Plastiques.

La Galerie le Violon Bleu à Sidi Bou Saïd a décidé de rendre hommage à ce trublion du monde des arts trop tôt disparu dans une expositions intitulée «Contre-point II» qui s’y tiendra du 19 octobre au 19 novembre 2025.

