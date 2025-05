Douane Podcast pour expliquer les procédures de déclaration des devises en Tunisie

La Direction générale des Douanes tunisiennes diversifie ses moyens de communication publique en lançant sur sa page Facebook officielle Douane Podcast, un contenu dédié aux voyageurs.

Il s’agit d’une vidéo explicative qui aborde en détail les procédures de déclaration des devises à l’entrée et à la sortie du territoire tunisien.

Cet vise à éclaircir les droits et obligations de tous les voyageurs, qu’ils soient résidents en Tunisie ou établis à l’étranger. Ces droits et obligations sont explicités dans le Code des changes et la réglementation relative à l’importation et à l’exportation des devises, déjà explicitée sur le site web de la Douane tunisienne.

A travers ses différents supports, celle-ci répond aux questions les plus fréquemment posées, telles que : Quel montant de devises peut-on légalement introduire en Tunisie? À partir de quelle somme la déclaration devient-elle obligatoire? Quelles sont les démarches à suivre pour déclarer correctement une devise importée?

Ces rappels concernent également les résidents tunisiens, avec des éclaircissements sur des situations spécifiques. Deux cas pratiques sont notamment mis en lumière : celui des devises échangées pour un voyage finalement annulé, et celui du reliquat de l’allocation touristique non dépensé après un voyage.

Le podcast est présenté par le Colonel-major des Douanes Adel Jedidi de l‘Unité de communication à la Direction générale des Douanes.

I. B.