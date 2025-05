Jendouba │ Deux gouverneurs en moins d’un an

Le président Kaïs Saïed a nommé, lundi 26 mai 2025, Taieb Dridi au poste de gouverneur de Jendouba, selon un communiqué de la présidence. Il remplace Hichem Hassoumi, nommé le 8 septembre 2024 et qui est resté à son poste moins de 6 mois. Et pour cause…

Hichem Hassoumi fait l’objet d’une enquête judiciaire ouverte le 6 mars 2025 par le juge d’instruction auprès du Tribunal de première instance de Jendouba, conformément à l’article 31 du Code de procédure pénale.

L’enquête a été ouverte sur la base d’un signalement reçu par le ministère public de la part de la section de la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH) à Jendouba, qui accuse le mis en cause d’avoir tenu une réunion au siège de la délégation d’Aïn Draham avec plusieurs élèves, pendant les heures de classe et en l’absence de leurs parents. Il les aurait maltraités, intimidés, menacés et exercé des pressions sur eux, selon ses accusateurs.

Lors de sa rencontre, hier, au palais de Carthage, avec le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, et le secrétaire d’État à la Sécurité nationale, Sofiène Bessadok, le président de la République a exhorté les autorités régionales et locales à s’acquitter efficacement de leurs missions, à écouter activement les préoccupations des citoyens et à apporter des solutions à leurs revendications légitimes.

Le chef de l’État a également souligné la nécessité de lutter contre toutes les formes de criminalité, notamment le trafic de drogue, affirmant que «ceux qui menacent la sécurité de l’État finissent par compromettre la stabilité de la société».

Il a aussi appelé les responsables de la sécurité à soutenir le ministère du Commerce dans son effort pour démanteler les monopoles, la spéculation sur les prix et la manipulation des marchés, qui seraient selon lui à l’origine de la poursuite de la hausse des prix dont se plaignent sans cesse les citoyens.

I. B.