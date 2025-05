Tunis │ Le CSR Power Forum débat de la stratégie RSE/ESG

La 4e édition du CSR Power Forum se tiendra les 28 et 29 mai 2025 à l’hôtel Regency, à Gammarth, banlieue nord de Tunis, sous le thème «Repenser la stratégie RSE/ESG à l’ère de l’intelligence artificielle».

Cette rencontre est organisée en partenariat avecla Fédération tunisienne des sociétés d’assurance (Ftusa), Ernst & Young (EY Tower), le Conseil bancaire et financier (CBF), l’Association tunisienne pour l’intelligence artificielle (Atia) et la Chambre régionale des femmes cheffes d’entreprise de l’Ariana (CRFCE).

Cette édition réunira des experts nationaux et internationaux, des entreprises publiques et privées, des institutions étatiques, des organisations internationales, des universitaires, des jeunes innovateurs et des acteurs de la société civile pour discuter des enjeux et des opportunités offertes par l’intelligence artificielle au niveau de la revue des stratégies de la RSE et des politiques ESG des entreprises.

Les panels animés par des expertises nationales et internationales débattront des opportunités et des enjeux liés à la gestion du capital humain, à la finance durable, au marketing responsable, à la transition énergétique et à l’industrie 4.0 et 5.0, dans un monde en perpétuelle mutation.

Un panel spécial de jeunes élèves se tiendra sous le patronage du ministère de l’Education et sera dédié à la responsabilité sociétale intergénérationnelle aux yeux des générations Gen Z et Alpha.

Les ateliers de réflexion seront l’occasion pour les participants d’apprendre et de partager les savoirs et expériences dans les domaines de rapports ESG, de cybersécurité et résilience, de développement régional et de responsabilité des entreprises.

Le forum sera aussi un carrefour d’exposition pour des acteurs responsables, des échanges BtoB à l’échelle nationale et internationale et des formations RSE certifiantes.

Lors d’une soirée spéciale, le forum dévoilera les meilleures initiatives RSE des entreprises ayant participé au concours CSR Awards et les trois meilleures solutions innovantesproposées par les jeunes équipes ayant participé au Hackathon IA/RSE/ESG et du 24-25 mai.