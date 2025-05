Football │ Kylian Mbappé Soulier d’Or européen 2024/2025 

Pour sa première saison sous les couleurs du Real Madrid, Kylian Mbappé a décroché le Soulier d’Or européen 2025, récompensant le meilleur buteur des championnats européens. Avec 31 buts en Liga, l’attaquant français devance Viktor Gyökeres (39 buts au Portugal, 58,5 points) et Mohamed Salah (29 buts en Premier League, 58 points).

Habib Glenza

Ce trophée, longtemps convoité durant ses années au Paris Saint-Germain, vient couronner une saison exceptionnelle où Mbappé a également inscrit 43 buts toutes compétitions confondues, battant les records de début de carrière au Real Madrid.

En plus de ce titre, Mbappé a terminé meilleur buteur de la Liga (Pichichi), devant Robert Lewandowski du FC Barcelone (27 buts). Il devient ainsi le premier joueur français à remporter le Soulier d’Or européen depuis Thierry Henry en 2005.

Ce succès confirme la capacité de Mbappé à s’imposer au plus haut niveau européen et à marquer l’histoire du football.

Liste des vainqueurs du trophée depuis 2000/01

Rappelons que chaque année, le Soulier d’Or récompense le meilleur buteur européen de la saison. Une récompense qui met à l’honneur les plus grands attaquants ! Voici la liste de tous les précédents vainqueurs au XXIᵉ siècle.

Henrik Larsson (2000/01)

Il évoluait au Celtic Glasgow lors de la saison 2000-2001 et a inscrit 35 buts en 38 matchs de championnat, permettant au club de remporter le triplé national : Coupe de la Ligue écossaise, Coupe d’Écosse et SPL. Le Suédois a inscrit un triplé en finale de la Coupe de la Ligue écossaise et un doublé en finale de la Coupe d’Écosse. Il a inscrit un total de 53 buts toutes compétitions confondues.

Mário Jardel (2001/02)

Sa saison 2001/02 au Sporting CP s’est avérée particulièrement fructueuse. Il a inscrit 42 buts, dont 17 sur penalty. Le Brésilien a aidé le Sporting à remporter le championnat et la Coupe du Portugal, remportant ainsi le titre de meilleur joueur du championnat cette année-là.

Roy Makaay (2002/03)

Beaucoup l’ont oublié, mais ce joueur du Deportivo La Corogne a inscrit 29 buts en 38 matchs de Liga en 2003. Le buteur a mené son club sur le podium du championnat. Il a également inscrit 9 buts en 11 matchs de Ligue des champions cette année-là et atteint les demi-finales de la Coupe du Roi.

Thierry Henry (2003/04)

Lors de la saison 2003-2004, le Français a tout simplement été exceptionnel. L’attaquant des Gunners a inscrit 30 buts en Premier League, menant les Londoniens à un improbable exploit : devenir la première équipe depuis plus d’un siècle à terminer une saison entière invaincue en Angleterre. Outre le Soulier d’Or européen, il a également été élu Joueur mondial de l’année par la Fifa.

Thierry Henry/Diego Forlan (2004/05)

Thierry Henry et Diego Forlan ont inscrit 25 buts en championnat, respectivement en Premier League et en Liga, et se sont partagé le Soulier d’Or. Forlan a remporté la Copa América avec l’Uruguay, tandis que Henry a guidé Arsenal au titre de FA Cup.

Luca Toni (2005/06)

Lors de son premier passage à la Fiorentina, il a remporté le titre de meilleur buteur de Serie A et le Soulier d’Or européen, inscrivant 31 buts en championnat. Il est devenu le premier joueur italien à remporter ce titre. Toni a remporté la Coupe du Monde avec l’Italie, concluant une saison incroyable.

Francesco Totti (2006/07)

La saison 2006/07 a été la plus distinguée de la carrière de l’Italien. Le légendaire attaquant de la Roma a inscrit 26 buts en championnat et délivré 15 passes décisives, toutes compétitions confondues. Si la Roma a terminé à la deuxième place du championnat, les Romains sont allés chercher la Coupe d’Italie face à l’Inter Milan, champion en titre.

Cristiano Ronaldo (2007/08)

La saison 2007/08 est celle de la révélation pour le Portugais qui a marqué 31 buts en 34 matchs de Premier League pour Manchester United et 8 en 11 matchs de Ligue des champions. Il a remporté les deux compétitions et son premier Ballon d’Or.

Diego Forlan (2008/09)

En mai 2009, Forlan inscrit un doublé lors de la dernière journée de Liga contre l’Espanyol, permettant à l’Atlético Madrid de se qualifier pour la Ligue des champions pour la deuxième saison consécutive. Il finit la saison 2008/09 avec un total de 32 buts en 33 matchs, remportant ainsi le Soulier d’Or pour la deuxième fois.

Lionel Messi (2009/10)

Il a remporté son premier Soulier d’Or européen lors de la saison 2009/10. Avec 34 buts en Liga. Il inscrit pour la première fois son nom au palmarès du trophée. Avec une Liga, la Coupe du Monde des Clubs, l’Argentin a remporté le Ballon d’Or, avec 47 buts toutes compétitions confondues.

Cristiano Ronaldo (2010/11)

CR7 a été inarrêtable lors de la saison 2010/11. Il est devenu le premier joueur à inscrire 40 buts en une saison de Liga et a remporté, sans réelle concurrence, le Soulier d’Or européen. Il a également marqué le but de la victoire en Coupe du Roi et est devenu le premier joueur à remporter le Soulier d’Or dans deux championnats différents (Premier League et Liga).

Lionel Messi (2011/12)

La saison suivante, l’Argentin a surpassé Cristiano Ronaldo. Il est devenu le premier joueur à inscrire 50 buts en une saison de Liga et 73 buts toutes compétitions confondues, devenant ainsi le meilleur buteur de l’histoire du football européen sur une saison. Exceptionnelle.

Lionel Messi (2012/13)

À mi-parcours de la saison 2012/13, Messi avait déjà écrit l’histoire, en dépassant le record de Gerd Müller du nombre de buts marqués en une seule année civile : 91 buts, toutes compétitions confondues, pour Barcelone et l’Argentine. Il est également devenu le premier joueur à remporter quatre Ballons d’Or. Lionel Messi a inscrit 46 buts en championnat, permettant au Barça de remporter une nouvelle fois la Liga.

Luis Suárez/Cristiano Ronaldo (2013/14)

Lors de la saison 2013/14, Luis Suárez a mis fin à l’hégémonie des deux monstres avec 31 buts en PL. Cependant, Cristiano Ronaldo (Real Madrid) a également inscrit 31 buts en championnat cette année-là et les deux joueurs se sont partagés le trophée.

Cristiano Ronaldo (2014/15)

La saison 2014/15 est la dernière où Ronaldo a remporté le Soulier d’Or européen. Il a inscrit 48 buts en Liga lors d’une saison exceptionnelle pour lui, mais n’a remporté aucun trophée collectivement. Le triplé du FC Barcelone de Lionel Messi a éclipsé sa saison.

Luis Suárez (2015/16)

En 2016, Luis Suárez était le buteur du trio offensif le plus puissant de l’histoire du FC Barcelone, avec Messi et Neymar. L’Uruguayen a inscrit 40 buts en Liga, remportant le titre de champion et la Coupe du Roi.

Lionel Messi (2016/17)

Lors de la saison 2016/17, l’Argentin a inscrit 37 buts en Liga, mais a tout de même terminé deuxième du Ballon d’Or derrière Cristiano Ronaldo. Il s’agissait de son quatrième Soulier d’Or européen.

Lionel Messi (2017/18)

L’Argentin a inscrit 34 buts en 36 matchs de championnat lors de cette saison, contribuant au titre de champion du Barça avec 14 points d’avance. Il a également inscrit 4 buts en 6 matchs de Coupe du Roi, menant les Catalans à un doublé national.

Lionel Messi (2018/19)

La dernière saison au cours de laquelle Lionel Messi a remporté le Soulier d’Or européen remonte à 2019. Il a inscrit 36 buts en Liga et a mené, presque à lui seul, l’équipe d’Ernesto Valverde à gagner la Liga. Il a également remporté le Ballon d’Or en 2019.

Ciro Immobile (2019/20)

Lors de la saison 2019/20, Ciro Immobile inscrivait 36 buts en championnat pour la Lazio et remportait le titre de meilleur buteur de Serie A (le troisième de sa carrière) et le Soulier d’or européen. Les Romains ont également remporté la Supercoupe d’Italie.

Robert Lewandowski (2020/21)

Le Polonais est arrivé deuxième au vote pour le Ballon d’Or en 2021, mais a remporté le Soulier d’Or après avoir inscrit 41 buts en Bundesliga pour le Bayern Munich, battant ainsi le record de Gerd Müller qui était de 40 buts. C’était la sixième fois que Lewandowski marquait au moins 40 buts en une seule saison, toutes compétitions confondues.

Robert Lewandowski (2021/22)

En 2022, le Polonais a de nouveau terminé meilleur buteur de Bundesliga avec 35 buts, dont 19 à l’extérieur, battant un nouveau record de Gerd Müller. Il s’agissait de sa cinquième saison consécutive en tant que meilleur buteur de Bundesliga et de son deuxième Soulier d’Or consécutif.

Erling Haaland (2022/23)

Lors de sa première saison à Manchester City, le Norvégien a battu d’innombrables records et a propulsé les Blues à un triplé historique, avec une Ligue des champions, une FA Cup et la Premier League. Il a également établi un nouveau record de buts en Premier League, avec 36 buts en 35 matchs de championnat.

Harry Kane (2023/24)

Pour sa première saison avec le Bayern Munich, l’Anglais a inscrit 36 buts en Bundesliga en 32 matchs. Il a également marqué 8 buts en 12 matchs de Ligue des champions.

Qui sera le prochain gagnant ? La course pour le Soulier d’Or commencera très bientôt. Les prétendants sont nombreux, Mohamed Salah, Harry Kane, Ousmane Dembélé, Raphael Dias Belloli dit Raphinha, Kylian Mbappé et Lamine Yamal.