Football │ Les émouvants adieux du Tunisien Ali Maaloul à Al-Ahly

Le défenseur tunisien d’Al-Ahly, Ali Maaloul, a annoncé ce samedi 31 juin 2025 son départ du club cairote après neuf années de gloire, au cours desquelles il a contribué à l’une des périodes les plus glorieuses du club. «Aujourd’hui, je vous annonce mon départ les larmes aux yeux, mais je suis satisfait, car mon cœur restera dans les tribunes du club et votre voix ne me quittera pas pour toujours. Je pars, mais l’amour restera», a-t-il lancé aux supporters qui l’ont toujours porté aux nues.

Après des mois d’incertitude quant à son avenir, Maaloul, 35 ans, dont le contrat actuel avec le club expire cet été, a déclaré que le club l’avait officiellement informé de la fin de son aventure. «J’ai appris que ma carrière avec Al-Ahly était terminée», a-t-il déclaré avec une pointe d’amertume.

«Pendant toutes ces années, les fidèles supporters d’Al-Ahly ont été pour moi une source de chaleur. Croyez-moi, je n’ai jamais été seul, même pas un seul jour : vous avez été mon pilier et vos encouragements étaient une source d’espoir et d’amour inestimable», a-t-il ajouté.

Maaloul a rejoint Al-Ahly à l’été 2016 en provenance du Club sportif sfaxien (CSS) et s’est rapidement révélé être l’un des joueurs clés du club égyptien.

Grâce à son dévouement et à sa loyauté, il a contribué à de nombreux succès et est devenu un favori des supporters.

Maaloul a gravé son nom parmi les icônes du club, inscrivant 51 buts et délivrant 85 passes décisives en 292 apparitions avec les Diables Rouges.

«Un pacte avec toute une nation»

«Depuis mon arrivée à Al-Ahly, j’ai réalisé que je n’avais pas signé de contrat avec un club, mais que j’avais noué un pacte avec toute une nation», a déclaré l’international tunisien.

«Je n’étais pas seulement un joueur professionnel, mais un amoureux du maillot rouge. J’ai vécu chaque instant ici, comme un enfant élevé dans les tribunes d’Al-Ahly, et aujourd’hui, je ne fais pas seulement mes adieux à un club, mais à une partie de mon âme», a-t-il ajouté.

L’impressionnant parcours de Maaloul avec Al-Ahly a connu un revers lorsqu’il a été opéré en mai 2024 pour soigner une déchirure partielle d’un tendon qui l’avait éloigné des terrains pendant plusieurs mois, et le club a dû aller chercher d’éventuels successeurs au poste d’excentré gauche.

Maaloul a été écarté de l’équipe en début de saison pour laisser la place à un joueur étranger avant d’y être réintégré lors du mercato hivernal en janvier.

Il n’a pas eu la chance d’être à nouveau titulaire sous la direction de l’ancien entraîneur suisse Marcel Koller, et il n’a été titularisé que deux fois depuis janvier.

Un héritage incomparable

Maaloul, qui a reçu un accueil chaleureux de la part des supporters jeudi à l’occasion de sa 45e victoire en Ligue égyptienne, a exprimé sa gratitude aux supporters d’Al-Ahly pour leur soutien indéfectible et constant tout au long de sa carrière, soulignant que son cœur restera avec le club.

«Aujourd’hui, je vous annonce mon départ les larmes aux yeux, mais je suis satisfait, car mon cœur restera dans les tribunes du club et votre voix ne me quittera pas pour toujours. Je pars, mais l’amour restera», a-t-il conclu.

Maaloul laissera un héritage incomparable après avoir remporté 21 titres, dont 4 Ligues des champions de la CAF, 2 Supercoupes de la CAF, 6 titres de champion d’Égypte, 5 Supercoupes d’Égypte et 4 Coupes d’Égypte.