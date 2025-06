Football │ Les adieux de Youssef Msakni à Al Arabi SC

Al Arabi SC a annoncé, samedi 31 mai 2025, avoir fait ses adieux à l’international tunisien Youssef Msakni, lui exprimant sa gratitude après une carrière au club qui a duré quatre saisons et demie.

Msakni a rejoint le club en janvier 2021, prêté par Al Duhail SC jusqu’à la fin de la saison. Son prêt a ensuite été renouvelé pour deux saisons supplémentaires avant qu’il ne signe un contrat permanent de deux ans, qui s’est terminé à la fin de la saison 2024-2025.

Durant son passage à Al Arabi, Msakni a joué un rôle essentiel dans la victoire du club lors de la 51e édition de la Coupe de l’Émir en 2023, après une victoire 3-0 contre Al Sadd en finale au stade Ahmad Bin Ali.

À 34 ans, Msakni a disputé 12 matches avec Al Arabi lors de la saison actuelle de la Qatar Stars League, inscrivant sept buts et délivrant deux passes décisives, maintenant ainsi une forte présence offensive du club.

Sur la scène internationale, Msakni a été sélectionné à 75 reprises avec l’équipe nationale tunisienne, inscrivant 22 buts dans diverses compétitions, notamment en représentant la Tunisie à la Coupe du Monde de la Fifa, Qatar 2022, une marque marquante de sa brillante carrière internationale.

Al Arabi a conclu la saison actuelle de la Qatar Stars League à la neuvième place avec 23 points et a été éliminé de la HH Amir Cup en huitièmes de finale après une défaite 3-1 contre Al Shamal. (QNA).

On ne connaît pas encore la prochaine destination de l’attaquant tunisien, aujourd’hui âgé de 35 ans, car il est encore capable de jouer au plus haut niveau. Il n’a rien perdu de sa technique de balle et de son excellente vision de jeu qui fait de lui, à la fois, un excellent buteur et un passeur hors-pair. Même si les effets de l’âge commencent à peser sur ses jambes…

I. B.