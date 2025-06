La Tunisie parmi les 20 premiers écosystèmes mondiaux des startups

Startup Genome, en partenariat avec le Global Entrepreneurship Network, a publié, le 12 juin 2025, à VivaTech Paris la 13e édition de son ‘‘Global Startup Ecosystem Report 2025’’ (GSER), qui classe la Tunisie parmi les 20 premiers écosystèmes mondiaux et n°3 dans la région Mena en matière de «talent abordable».

Considéré comme la recherche la plus exhaustive au monde sur les écosystèmes de startups, le GSER s’appuie sur la plus grande base de données contrôlée du secteur, analysant des données de plus de 5 millions d’entreprises dans plus de 350 écosystèmes d’innovation entrepreneuriale à travers le monde.

Grâce à la collaboration avec le Projet Startups & PME Innovantes, financé par la Banque mondiale et mis en œuvre par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et Smart Capital, la Tunisie figure dans le GSER2025.

Faits saillants concernant la Tunisie

– 113 milliards de dollars de valeur générée par l’écosystème tunisien entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2024. La «Valeur Écosystème» mesure l’impact économique basé sur les sorties (exits) et les valorisations de startups;

– Top 20 mondial et n°3 dans la région Mena pour le Talent abordable — reflétant la capacité à recruter des talents tech de qualité à coût compétitif;

– N°2 Mena en Rapport qualité/prix — mesurant la durée de financement moyenne qu’une startup technologique peut tirer d’un tour de table en capital-risque;

– Top 10 Mena pour le Financement — reflétant la dynamique de financement en amorçage et l’activité des investisseurs;

– Top 15 Mena pour Talent & Expérience — mesurant la capacité à attirer, former et retenir les talents dans le temps;

– Top 15 Mena pour la Connaissance — mesurant l’innovation par la recherche et l’activité en matière de brevets.

Les moteurs sectoriels

Les secteurs de la Green Economy, de la Healthtech et de l’IA représentent les forces majeures de l’écosystème tunisien. Ils sont soutenus par des projets d’énergie propre d’envergure, des programmes ciblés de financement pour les startups, et le développement d’infrastructures deeptech.

En 2024–2025, la Tunisie a avancé sur les projets d’hydrogène vert, a lancé le AI Innovation Hub en partenariat avec NVIDIA, et a élargi l’entrepreneuriat en santé à travers des initiatives comme Flywheel.

Des startups choisissent la Tunisie

La Tunisie offre des avantages structurels uniques : un accès stratégique aux marchés internationaux, un fort soutien gouvernemental avec le Startup Act, et des talents qualifiés à coût compétitif.

En 2024–2025, plusieurs initiatives ont consolidé cette position, dont le Fonds de Fonds Anava de 113,6 millions USD, le futur Visa Digital Nomad, et la prise en charge des cotisations CNSS pour les fondateurs.

«L’écosystème tunisien des startups et du capital-risque est dynamique, porté par un vivier de talents, une réglementation progressiste, et des incitations à l’investissement attractives, faisant de la Tunisie une porte d’entrée stratégique pour l’innovation et la croissance en Afrique et au-delà», a déclaré Nejia Gharbi, directrice générale de la CDC.

Le rapport 2025 propose une lecture inédite des écosystèmes d’innovation à travers le monde, mettant en lumière les tendances clés, les flux d’investissement et les politiques qui soutiennent la réussite entrepreneuriale. Il présente le classement des 40 meilleurs écosystèmes mondiaux et des 100 écosystèmes émergents, ainsi que des classements régionaux.

Fruit de plus d’une décennie de recherche indépendante de Startup Genome, le rapport repose sur un consortium international de représentants de plus de 65 pays. Il fournit une analyse riche en données pour éclairer les décisions des décideurs, des leaders d’écosystèmes et des entrepreneurs.

Consulter le rapport complet.