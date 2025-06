Travel retail │ Avolta présente sa stratégie pour la Tunisie

Comme annoncé en janvier, Avolta a confirmé avoir remporté un contrat pour l’exploitation de 15 boutiques dans cinq aéroports clés de Tunisie, marquant ainsi son entrée sur le marché du travel retail dans notre pays. Ces nouveaux points de vente ouvriront dans cinq des principales portes d’entrée internationales: Tunis-Carthage, Djerba-Zarzis, Sfax-Thyna, Tozeur-Nefta et Tabarka-Aïn Draham. Avolta y occupera ainsi sa première présence opérationnelle et remplacera l’opérateur précédent, Atu Duty Free.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie Destination 2027 d’Avolta et permet à l’entreprise de servir près de 80% des voyageurs aériens en Tunisie, marquant ainsi une nouvelle étape dans l’expérience client et le développement des expériences passagers dans ce hub méditerranéen et africain majeur.

Dans un entretien avec Global Travel Retail Magazine, le président-directeur général Emea d’Avolta, Luis Marin a parlé de la stratégie de l’entreprise derrière cette expansion majeure en Tunisie.

Le rebond du tourisme ancre le potentiel du marché

Forte d’opérations bien établies au Maroc et en Égypte voisins, et de plus de trois décennies d’expérience sur l’ensemble du continent, Avolta considère la Tunisie comme un atout stratégique pour sa présence régionale. «La Tunisie est l’un des marchés du travel retail les plus importants et les plus dynamiques du corridor méditerranéen et d’Afrique», souligne Marin.

Si le secteur touristique tunisien a connu des revers au cours de la dernière décennie, de la révolution du Printemps arabe de 2011 aux attentats de 2015 dans des destinations prisées comme Tunis et Sousse, les perspectives se sont considérablement améliorées ces dernières années, soutenues par un rebond mondial des voyages après la pandémie.

Marin souligne que la Stratégie nationale pour un tourisme durable 2035 du gouvernement est un moteur important du nouvel élan du secteur, qui vise à positionner la Tunisie comme l’une des destinations les plus compétitives et les plus respectueuses de l’environnement au monde. «Cette initiative devrait attirer de nouveaux segments de voyageurs à forte valeur ajoutée en Tunisie», affirme-t-il, soulignant que le tourisme reste au cœur de l’économie et de l’identité culturelle du pays.

Pour Avolta, la combinaison d’une économie stabilisée et d’une feuille de route touristique ambitieuse était idéale. «Nous renforçons notre présence dans l’une des principales destinations touristiques de la Méditerranée et souhaitons faire de la Tunisie l’une des destinations touristiques les plus prisées de la région», déclare Marin.

Des signes de progrès sont déjà visibles. L’année dernière, ces cinq aéroports gérés par l’Office de l’aviation civile et des aéroports (Oaca) ont accueilli environ 9 millions de passagers internationaux. Tunisair, la compagnie nationale, modernise actuellement sa flotte et étend son réseau de lignes, améliorant ainsi la connectivité entre l’Europe et l’Afrique de l’Ouest.

L’expansion d’Avolta en Tunisie vise également à renforcer les réseaux d’approvisionnement, à rationaliser les chaînes d’approvisionnement et à élargir l’accès aux données commerciales et à un vivier de talents qualifiés. «La Tunisie nous permet également de découvrir de nouveaux profils de clients en Afrique du Nord, ainsi que de nouvelles nationalités européennes», ajoute Marin.

Concevoir un parcours de vente unique en Tunisie

Dans le cadre de sa stratégie Destination 2027, Avolta s’attache à concevoir des magasins qui reflètent l’ADN de leurs aéroports et villes respectifs. Cela implique de combiner des concepts de vente internationaux avec des saveurs et spécialités locales, tout en intégrant les innovations numériques et les nouvelles technologies autant que possible.

Si les nouveaux magasins proposeront l’ensemble des catégories hors taxes, des parfums et cosmétiques aux spiritueux, en passant par le tabac et la confiserie, Avolta s’attache également à intégrer l’esprit et le caractère tunisiens au parcours d’achat.

«La Tunisie possède un patrimoine et une culture forts», explique Marin, soulignant la diversité des paysages du pays, allant de son littoral méditerranéen à ses vastes chaînes de montagnes et à l’immensité du désert du Sahara. «Avolta souhaite représenter tous ces éléments dans ses opérations. Nous souhaitons proposer aux voyageurs des produits qui rappellent la culture locale et offrir un service client reflétant l’hospitalité et la générosité des Tunisiens.»

Avolta proposera également des expériences de vente digitales et déploiera ses plateformes exclusives de bien-être et de beauté, Mind, Body & Soul et Haute Parfumerie, conçues pour répondre aux besoins des voyageurs d’aujourd’hui, de plus en plus à la recherche de produits de bien-être sophistiqués.

Comme pour toutes ses implantations mondiales, Avolta continuera de privilégier le client en Tunisie. «Nous continuerons à placer le client au cœur de toutes nos activités. Notre objectif principal est de satisfaire les voyageurs», conclut Marin.