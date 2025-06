Cinq voix qui font vibrer la littérature tunisienne contemporaine

La littérature tunisienne contemporaine s’écrit aujourd’hui avec une puissance et une diversité remarquables, incarnées par les éditions Arabesques qui dévoilent cinq coups de cœur littéraires à ne pas manquer. Ces œuvres, toutes fraîchement parues, révèlent des parcours intimes, des luttes personnelles, mais aussi un souffle universel où la mémoire, la résilience et la quête d’identité dialoguent avec le monde.

Djamal Guettala

‘‘Écris, tu seras aimé des dieux’’ de Mahdi Hizaoui, Prix Comar d’Or 2025, s’impose comme un poème enflammé, un hymne ancestral où la parole se fait offrande. Sur les ruines d’un passé où l’enfant était sacrifié aux caprices divins, l’auteur n’a plus que ses mots, brûlants et fumants, pour rejoindre Zeus, Tanit et ces anges oisifs. C’est un texte intense, mystique, qui réinvente le lien entre l’humain et le divin à travers le feu sacré de la création littéraire.

Dans ‘‘Écoute-moi ma fille’’, de Houda Mejdoub, lauréate du Prix Comar Découverte 2025, plonge au cœur des relations familiales fracturées. Fatma, octogénaire confrontée à la maladie d’Alzheimer, tente de préserver ses souvenirs et renouer avec sa fille aînée, Ghalia, elle-même en conflit avec sa fille Inès. Ce roman émouvant trace avec délicatesse les blessures du silence et les chemins possibles vers la réconciliation et l’amour retrouvé.

La série ‘‘Fille du Sud’’ d’Isabela C s’impose comme un portrait sensible et vibrant d’une jeune femme en quête de liberté dans le sud tunisien.

Dans le tome 1, Awina, douze ans, grandit entre traditions et rêves d’émancipation. Sa passion pour la peinture se heurte aux normes ancestrales, tandis qu’un secret familial trouble sa vie d’enfant.

Le tome 2 suit Awina devenue femme, professeure de dessin, mère et engagée au sein d’une association. Mais un secret du passé resurgit, remettant en cause l’équilibre qu’elle a construit et l’amenant à se confronter aux blessures enfouies de sa famille.

Avec une écriture fluide et touchante, Isabela C dresse une fresque intime où se mêlent héritage culturel et lutte pour la réalisation de soi, offrant au lecteur une plongée dans un univers à la fois enraciné et universel.

‘‘La vie est un éternel recommencement’’ de Mayada Shili est un récit né de l’expérience personnelle de l’auteure, qui offre à travers sa plume un message d’espoir à tous ceux qui vivent le deuil. Ce texte sensible éclaire le chemin de la résilience, cette force intérieure qui nous pousse à renaître malgré la douleur.

Enfin, ‘‘Une gorgée de vie’’, d’Ahlem Ben Massoud, recueille trois nouvelles interconnectées qui explorent la vie et les expériences des femmes avec une délicatesse narrative et une poésie renouvelée. Née d’une évolution stylistique entre poésie et narration, cette œuvre porte une voix féminine authentique, à la fois intime et universelle.

Ces cinq œuvres des éditions Arabesques témoignent d’une littérature tunisienne vibrante, qui s’affirme à travers des voix singulières, engagées et porteuses d’humanité. Une invitation à plonger dans des récits puissants, où l’émotion et la réflexion se mêlent pour mieux comprendre les enjeux de notre temps.