Tunisie │ Kaïs Saïed réitère ses griefs contre l’administration publique

Présidant le conseil des ministres hier, jeudi 19 juin 2025, au Palais de Carthage, le président Kaïs Saïed a réitéré ses griefs contre l’administration publique et les agents de l’Etat qui continuent de faire obstruction à la mise en œuvre du projet politique, économique et social qu’il a initié par la proclamation de l’état d’exception, le 25 juillet 2021. Vidéo.

Dans l’allocution qu’il a prononcée à cette occasion, Saïed est revenu sur le fonctionnement de l’administration et un certain nombre de services publics qui, a-t-il dit, ne fonctionnent pas conformément à la politique décidée par l’État tunisien et conformément à sa législation, ajoutant que personne ne peut faire obstacle à l’application de la loi et que tous les responsables sont redevables devant elle.

Les personnes qui, non seulement, ne remplissent pas leur rôle comme il se doit, mais entravent également délibérément la mise en œuvre d’un certain nombre de projets commettent un double délit, dans le but, comme chacun sait, d’attiser les tensions sociales par tous les moyens.

Certains fonctionnaires chargés de gérer des établissements publics ne remplissent pas le rôle qui leur est assigné. Leur place n’est pas dans l’État, a lancé Saïed, dans ce qui ressemble à une menace de mise à l’écart, ajoutant qu’il est absolument inacceptable que le chef de l’État doive intervenir à chaque fois pour résoudre un problème qui est censé être du ressort d’un fonctionnaire local.

Dans ce contexte, il a évoqué certains problèmes portés à sa connaissance et qu’il a dû intervenir pour les régler, alors qu’ils sont du ressort d’un gouverneur ou d’un maire.

Evoquant les coupures d’eau survenues dans de nombreuses régions à la veille de l’Aïd Al-Adha, justifiées par la vétusté du réseau de distribution de l’eau potable, pour un rétablissement deux jours plus tard, Saïed a déclaré que ces coupures ne sont pas normales, pas plus que les coupures intempestives du courant électrique, en plus de nombreuses autres pratiques tout aussi inacceptables. Ceux qui tentent d’envenimer ainsi la situation doivent rendre compte de leurs manquements, a lancé le président de la république, en soulignant la nécessité d’établir une nouvelle approche nationale de la gestion des services équipements publics de base, comme les transports, la santé et la distribution alimentaire. L’État social et la révolution législative doivent être suivis d’une révolution administrative et culturelle, a indiqué le chef de l’Etat.

«Nous lutterons contre la corruption et ouvrirons de vastes horizons devant ceux qui sont victimes des politiques d’exclusion, de marginalisation et d’appauvrissement ayant prévalu pendant des décennies», a déclaré Saïed, expliquant les difficultés actuelles du pays par la mauvaise gestion des affaires publiques par tous ses prédécesseurs. Parmi ces difficultés héritées du passé, et qui ont causé l’appauvrissement d’une grande partie de la population tunisienne, Saïed a évoqué celles observées dans les services publics, comme la santé, l’éducation, les transports et la sécurité sociale.

Nous menons un combat sur plusieurs fronts pour instaurer la justice sociale au sein d’un État garantissant effectivement les droits et les libertés, lesquels doivent être suivis de droits économiques et sociaux.

La liberté de circulation est vaine si les transports sont inexistants, et le droit à l’éducation est vain si de nombreuses régions ne sont pas dotées des moyens nécessaires, a martelé le locataire du palais de Carthage.

Les droits sont garantis dans la constitution, et sont d’ordres politique, civil, économique et social pour que les citoyens, où qu’ils soient, aient les moyens d’une vie et d’un travail décents, et que de vastes horizons s’ouvrent devant eux, a affirmé le président de la république, estimant la Tunisie est capable de satisfaire les besoins de tous ses citoyens en comptant sur ses propres moyens.

