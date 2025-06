Tunisie │ Le taux de remplissage des barrages remonte à 55 %

Le taux de remplissage des barrages en Tunisie atteint actuellement 55%. Ce taux est beaucoup plus élevé que celui enregistré le 8 novembre 2023, qui était de 22%, l’un des plus bas au cours des trente dernières années, au terme de quatre années successives de sécheresse, mais il reste inférieur à la demande moyenne. Aussi la poursuite de la stratégie de rationalisation de la consommation d’eau s’impose-t-elle encore.

Le secrétaire d’État chargé de l’Eau, Hamadi Habaieb, qui intervenait à l’ouverture de la première édition du Forum & Salon de l’eau, de l’irrigation et de l’énergie (Irrimed) au Parc des expositions du Kram, qui s’est tenu du 17 au 20 juin 2025, a expliqué qu’une stratégie de rationalisation de la consommation d’eau est nécessaire, malgré l’augmentation du débit des barrages par rapport à l’année dernière, estimée à 200 millions de mètres cubes.

Le secrétaire d’État a officiellement inauguré l’événement en présence du président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (Utap), Moez Ben Zagdane, présentant la stratégie tunisienne de l’eau et mettant en avant les politiques adoptées par le ministère de l’Agriculture pour promouvoir l’utilisation rationnelle de cette ressource vitale.

Selon Habaieb, la coordination entre toutes les parties prenantes – administrations, institutions, associations, agriculteurs, chercheurs et financiers – est essentielle pour assurer une gestion efficace des ressources en eau, soulignant la forte interconnexion entre les secteurs de l’eau, de l’énergie et de l’agriculture.

Le ministère de l’Agriculture œuvre à l’intégration des technologies modernes, notamment les compteurs intelligents, déjà utilisés sur l’île de Djerba, prélude à son extension à d’autres gouvernorats, notamment ceux dépendant de l’eau de mer.

Le ministère confirme également son engagement en faveur de l’adoption de l’énergie photovoltaïque dans les stations de pompage, les barrages et les usines de dessalement, qui comptent parmi les installations les plus énergivores. La construction de deux centrales solaires à Tozeur et à Sfax est prévue.

Concernant la réponse aux impacts du changement climatique, le secrétaire d’État a souligné l’importance d’accroître l’utilisation des ressources en eau non conventionnelles, rappelant que la Tunisie compte actuellement trois usines de dessalement d’eau de mer à Djerba, Sfax et Zarat, et que deux nouvelles usines sont à l’étude à Mahdia et à Zarzis.