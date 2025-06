Tunisie │ Abir Moussi transférée de la prison de Belli à celle de Bulla Regia

Me Naoufel Bouden, membre du comité de défense de Abir Moussi, a indiqué dans un poste Facebook, ce lundi 23 juin 2025, que sa cliente a été transférée à la prison de Bulla Regia, gouvernorat de Jendouba, à 157 kilomètres de Tunis et plus de deux heures en voiture.

Ce transfert ne va pas faciliter les visites des membres de la famille de Mme Moussi ni celles de ses avocats.

Moussi avait été transférée une première fois, à la mi-février dernier, de la prison de Manouba, à l’ouest de Tunis, à celle de Belli, dans la région du cap Bon. Ses avocats dénoncent ce qu’ils considèrent comme un harcèlement et une volonté des autoriotés pénitenciaires d’isoler la célèbre avocate et leader politique.

I. B.