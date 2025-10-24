Abir Moussi n’est pas au bout de ses peines

La présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, incarcérée depuis le 3 octobre 2023 dans plusieurs affaires et risquant la peine de mort dans l’une d’entre elles, n’est pas au bout de ses peines.

En effet, la Chambre criminelle près le Tribunal de première instance de Tunis a décidé, ce vendredi 24 octobre 2025, de reporter à une date ultérieure l’affaire dite du bureau d’ordre de la présidence de la République. L’avocate sera jugée sur la base de l’article 72 du Code pénal, pour tentative de changer le régime de l’Etat (pas moins?).

Il est à noter que le collectif de défense de la présidente du PDL a boycotté l’audience de ce vendredi. Et que des dizaines de partisans de l’ancienne député ont observé un sit-in devant le Palais de Justice à Tunis pour exiger la libération de leur leader, considérant qu’elle est victime d’un règlement de compte politique.

I. B.