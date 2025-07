La pièce tunisienne ‘‘Show Off’’ triplement couronnée en Jordanie

La pièce tunisienne ‘‘Show Off-Lamoudha’’ a remporté, le 18 juillet 2025, la Palme d’or du meilleur spectacle complet à la 20e session du festival Liberal Teater d’Amman, en Jordanie, sous les vivats d’un public conquis. Cette œuvre originale, écrite et mise en scène par Taher Issa Ben Larbi, est un spectacle unique aux allures de thriller dystopique qui combine théâtre, défilés de mode, cirque, cabaret et danse. Vidéo.

Produite par Anaïs Prod, et servie par les deux acteurs principaux : Myriam Riza et Amir Dridi Ben Saïd, la pièce originale et audacieuse est une expérience immersive à vivre absolument !

La pièce s’est tout d’abord produite en Tunisie, à partir du 27 mai 2024 à la Cité de la Culture, au 4e Art, à El Teatro, puis a enchaîné avec une tournée sous l’égide du ministère des Affaires culturelles à la Maison de la culture de Gammarth, au Festival Murex de Djerba puis à Amman, où elle a remporté la Palme d’Or.

La pièce, qui continue sa tournée à travers la Tunisie et les festivals internationaux jusqu’en 2026, a remporté trois prix à Amman : Palme d’or du meilleur spectacle complet (acting, musique, texte, costumes, mise en scène, scénographie …); Prix du meilleur metteur en scène; Prix de la meilleure scénographie

La pièce réunit dans sa distribution Myriam Riza, Amir Dridi Ben Said, Manar Tangour, Abir Smidi, Sandro El Materi, Shayma Fathi, l’artiste de cirque Sarra Rokbani, le danseur jordanien Salleh Bellagon et le musicien palestinien Yazan Abou Marcel. Elle met en exergue les dangers de la mondialisation et l’invasion du numérique dans le monde, dans un style très contemporain, entre dystopie, esprit cabaret et humour.

Les protagonistes Ayham et Frida, interprétés par Amir Dridi Ben Saïd et Myriam Riza, qui est également styliste et productrice, ont été kidnappés. C’est là qu’ils font connaissance, séquestrés dans un lieu étrange où se trouvent à la fois une salle de spectacle et un atelier de couture.

Très différents socialement, ils naviguent entre attirance et répulsion, avant de découvrir qu’ils sont les cobayes d’une émission de télévision de télé-réalité tournée en direct : ils n’auront d’autre choix que de s’exécuter.