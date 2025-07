Le Festival de Tataouine poursuivra en justice le rappeur A.L.A

Attendu hier soir à la 33e édition du Festival international de Tataouine, le rappeur A.L.A ne s’est pas présenté et la soirée a été annulée malgré la présence du piblic.

Cette annulation intervient malgré la signature d’un contrat officiel avec l’entreprise en charge des soirées, regrette l’Association du Festival dans un communiqué, publié dans la soirée de ce vendredi 25 juillet 2025, en pointant du doigt un « comportement irresponsable de la part de la direction de l’artiste » et en affirmant que cette annulation a été « une grande déception pour le public de Tataouine »

Le communiqué souligne que cette annulation a été prise « sans justification légale ni force majeure et qu’elle cause un profond regret à l’organisation et aux spectateurs ». Le Festival affirme qu’il mettra tout en œuvre pour compenser cette annulation avec une « offre artistique meilleure et plus digne de l’attente de son public ainsi que de la réputation de la région et du festival lui-même ».

Des démarches légales ont par ailleurs été lancées pour intenter une action en justice contre l’artiste concerné, indique encore la même source, en affirmant que cette mesure vise à préserver les droits du festival et à garantir le respect des engagements contractuels.

On notera que plusieurs sources ont évoqué l’arrestation de A.L.A. dans le cadre d’une affaire liée aux stupéfiants, et ce, depuis jeudi dernier.

