Tunisie | L’artiste Hamadi Ben Saad tire sa révérence

L’artiste aux multiples talents Hamadi Ben Saad a tiré sa révérence, ce vendredi 25 juillet 2025, à l’âge de 77 ans.

Suite à l’annonce de cette triste nouvelle, le ministère des Affaires culturelles a salué le parcours prolifique d’un artiste dont la carrière, a débuté en 1975 et a été marquée par des décennies de créativité et de renouveau en Tunisie et à l’échelle internationale, notamment en France, en Suisse, en Belgique ou encore aux États-unis.

Né en 1948 à Tunis, Hamadi Ben Saad, artiste peintre autodidacte a commencé sa carrière comme enseignant avant de s’engager pleinement dans le travail culturel, dédiant ses efforts à l’animation de clubs d’arts plastiques pour enfants, rappelle le ministère en ajoutant que les œuvres de l’artiste, reconnues par les critiques pour leur force expressive et leur valeur artistique exceptionnelle, sont considérées comme dignes des plus grandes collections.

Les hommages affluent par centaines ce soir sur la Toile, décrivant Hamadi Ben Saad comme « un grand parmi les plus grands, dont l’art, comme un pont entre les cœurs, a touché des générations, inspiré des vocations et laissé une empreinte indélébile dans la mémoire collective ».

