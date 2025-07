JCC 2025 | Ouverture des inscriptions pour la compétition officielle des longs métrages

Le Comité génétal des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) attendus du 13 au 20 décembre 2025 annonce l’ouverture officielle des inscriptions pour la compétition des longs métrages

Les réalisateurs et producteurs intéressés et souhaitant concourir à ce rendez-vous incontournable du cinéma africain, arabe et international, ont jusqu’au 15 septembre 2025 pour soumettre leurs films via la plateforme dédiée : https://inscription.jcctunisie.org.

Depuis leur création en 1966, les JCC mettent en valeur le cinéma engagé et la diversité culturelle et réunit chaque année, à Tunis, amateurs, cinéphiles et cinéastes venus de différents pays et d’horizons variés.

Y. N.