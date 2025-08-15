La ligne 13, reliant Métlaoui à Tozeur, dans le sud-ouest de la Tunisie, est prête à reprendre du service après une interruption de plus de 7 ans. L’annonce a été récemment faite par la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT), tandis que des organisations de la société civile locale ont commencé des travaux de nettoyage et d’entretien mineur dans les gares historiques le long de la ligne.

Parallèlement, dans le cadre du rétablissement de la liaison, les trains de voyageurs ont repris du service sur l’axe plus large reliant Tunis à Tozeur à la mi-juin, après une interruption de près de 8 ans. Cette reprise a redonné beaucoup d’espoir aux habitants du sud-ouest qui ont organisé des campagnes de bénévolat pour rétablir l’ordre sur les quais, les zones d’attente et les installations ferroviaires.

À Tozeur, en particulier, des journées de nettoyage et de restauration de l’éclairage extérieur de la gare ont été organisées. Parallèlement, à Degache, des groupes d’habitants ont demandé la réouverture de la halte dans certaines zones et repeint le mobilier et les abris. À Mahassen, dans la délégation de Degache, des bénévoles ont redonné vie à l’ancienne gare et réclamé son intégration comme halte-repos.

Le patrimoine ferroviaire du Djerid revêt une forte valeur identitaire pour les habitants de cette oasienne aux portes du Sahara. La gare de Tozeur, conçue par l’architecte italien Almo Pucciarelli et mise en service en 1910, est classée monument historique en Tunisie et représente une porte d’entrée symbolique vers le Sahara.

D’un point de vue socio-économique, le retour du train est perçu comme un élan pour le tourisme et les liaisons internes, avec des retombées attendues pour le commerce local et la mobilité des habitants.

La réouverture de la ligne 13 rapproche Tozeur du reste du pays et des principaux axes ferroviaires, favorise l’afflux de voyageurs et la relance du tourisme dans le sud tunisien. Sur le plan culturel, la nouvelle a une résonance particulière en Italie grâce à la célèbre chanson ‘‘I treni di Tozeur’’ de Franco Battiato, enregistrée avec Alice et désormais un classique italien. Cette chanson, qui a participé au Concours Eurovision de la chanson de 1984 et s’est classée cinquième, s’inspire des paysages de Tozeur et de leur imagerie, comme le rappelle le site officiel de l’artiste.

La reprise des trains vers Tozeur trouve également un écho auprès du public italien, pour qui le nom de Tozeur continue d’évoquer une géographie réelle et sentimentale, ancrée dans la mémoire collective par une chanson devenue emblématique.

I. B.

D’après Ansa.