Les réserves tunisiennes en devises couvrent 105 jours d’import

Au 18 août 2025, les réserves en devises de la Tunisie se sont élevées à 24,231 milliards de dinars, couvrant ainsi l’équivalent de 105 jours d’importations.

Cette amélioration s’explique principalement par la hausse des transferts des Tunisiens résidant à l’étranger, qui ont atteint 4,6 milliards de dinars, au premier semestre, en progression de 8,2% sur un an, ainsi que par la croissance des recettes du tourisme, évaluées à 3,899 milliards de dinars au 20 juillet, soit +10,5% en dollars et +9,3% en euros.

La diminution des importations de produits de base a, également, contribué à cette performance.

Les achats d’huiles végétales ont chuté de 30% à 349,4 millions de dinars, ceux de sucre de 36, à 175,3 millions, tandis que les importations de céréales ont reculé de 20,5%, générant une économie globale de 407 millions de dinars.