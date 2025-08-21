Ooredoo Music Fest by Oppo 3.0

Ooredoo revient en force avec la 3ᵉ édition de Ooredoo Music Fest by Oppo, un événement exceptionnel où musique, lumière et innovation ne font qu’un. Et une immersion spectaculaire avec “Ragouj” au cœur de la musique et de la technologie. Vidéo.

Cette année, le rendez-vous est fixé au mercredi 27 août 2025 au Théâtre plein air de Sidi Mansour à Sfax, dans un cadre unique à une expérience inoubliable alliant art et technologie.

La soirée s’ouvrira sur un spectaculaire show holographique, qui donnera le ton d’une nuit placée sous le signe de l’innovation et de l’émotion.

Sur une scène monumentale dotée d’écrans géants de 100 m², de jeux de lumière éblouissants et de projections laser, le public vivra une immersion totale où la technologie sublime l’art et la culture.

Le moment fort de la soirée sera la prestation tant attendue de “Ragouj”, réunissant plus de 120 artistes tunisiens dans une production vibrante et inédite. L’acteur Nabil Ben Mesmia, avec son humour et son charisme, transformera ce spectacle en un véritable moment de communion et de joie partagée.

Pour prolonger la fête, les spectateurs pourront profiter d’un concours de karaoké, d’une tombola avec de superbes lots et d’un festival de street food — l’occasion de passer, entre amis ou en famille, une soirée festive et conviviale.

L’accès est gratuit. Les billets sont disponibles dans les boutiques Ooredoo de Sfax : Gremda Palace, Beb Bhar, Sakiet Ezzit et Mall of Sfax.

Avec Ooredoo Music Fest by OPPO, Ooredoo continue d’enrichir la vie culturelle tunisienne en offrant des expériences uniques où se rencontrent technologie et art.

Vidéo.